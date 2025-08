Die seit dem Bekanntwerden des Unicredit-Interesses hervorragend gelaufene Commerzbank-Aktie schwankte in der ersten Handelsstunde zwischen einem Minus von 2 Prozent und einem Plus von 1,4 Prozent. Zuletzt kostete sie in etwa 0,8 Prozent weniger als am Dienstag. Am Vortag hatte das Papier rund sechs Prozent eingebüsst. Branchenexperte Kian Abouhossein von der US-Bank JPMorgan wertete die Geschäftsentwicklung als stark. Das angehobene Gewinnziel für 2025 entspreche im Grossen und Ganzen allerdings der durchschnittlichen Markterwartung.