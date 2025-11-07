Am Devisenmarkt erwartet Krämer eine Aufwertung des Euro zum US-Dollar. Dies liege an der unterschiedlichen Geldpolitik in den beiden Währungsräumen. Die US-Notenbank dürfte ihre Leitzinsspanne weiter deutlich senken. Dies liege auch an dem enormen Druck von US-Präsident Donald Trump auf die Notenbank. Trump wolle so die Konjunktur stimulieren. Die EZB werde ihre Zinsen jedoch voraussichtlich nicht antasten. Schliesslich dürfte die Inflation in der Eurozone höher ausfallen, als von der EZB und anderen Marktteilnehmern erwartet. Für das Jahr 2026 erwartet Krämer in der Eurozone eine Inflationsrate von 2,0 Prozent und in den USA von 3,2 Prozent./jsl/mis