Konkret verwaltete die Genfer Privatbank per Mitte 2023 Vermögen in Höhe von 14,0 Milliarden Franken. Der Anstieg sei auf den Netto-Neugeldzufluss und die positive Marktentwicklung zurückzuführen, die teilweise durch Wechselkurseinflüsse ausgeglichen worden sei, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Einstellung neuer Kundenbetreuer in den brasilianischen Tochtergesellschaften sowie in der Region Naher Osten habe den Neugeldzufluss unterstützt.