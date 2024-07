Comparis sieht durch die zusätzlich nötige Finma-Registrierung eine Doppelspurigkeit entstehen. So habe die Gruppe bereits sämtliche Versicherungsgeschäfte über ihren bei der Finma registrierten Brokerage-Partner Optimatis abgewickelt. Wenn es um die Regulierung der Versicherungsvermittlung gehe, so habe die Finma dadurch bereits die vollständige Kontrolle gehabt, so das Fazit von Comparis.