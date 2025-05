Nach den Prämienschocks in den letzten drei Jahren von 6,6 respektive 8,7 Prozent und 6 Prozent hätten die Krankenkassen wieder genug Reserven, wird Comparis-Krankenkassenexperte Felix Schneuwly in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert. Diese könnten jetzt wieder so eingesetzt werden, dass «nicht jede Kostenschwankung zu einer Prämienschwankung wird».