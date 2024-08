Durch das schnelle Wachstum in den letzten Jahren mit zahlreichen Zukäufen sei die Organisation komplexer geworden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Dabei habe die Organisation der Gruppe nicht mit der Marktentwicklung schritthalten können. Darum sei das Management zum Schluss gekommen, dass «gewisse Defizite» in der Organisation behoben werden müssten.