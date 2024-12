Der schwächelnde Softwareanbieter Compugroup Medical verhandelt mit dem Finanzinvestor CVC über einen möglichen Einstieg bei den Koblenzern. Das Unternehmen bestätigte in der Nacht zum Montag fortgeschrittene Gespräche. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor über einen solchen Schritt berichtet. Der in Aussicht gestellte Angebotspreis eines möglichen Übernahmeangebots liege bei 22,00 Euro je Aktie, hiess es weiter von der Compugroup. Der Aktienkurs zog zum Wochenbeginn vorbörslich stark an.