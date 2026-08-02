Die Concacaf lobte das entschiedene Vorgehen der Verbände gegen die FIFA-Pläne. «Die in dieser Woche von unseren Mitgliedsverbänden gezeigte Einheit hat bestätigt: Wenn Mut, Integrität und solide Führung im Vordergrund stehen, bleibt der Sport dort, wo er hingehört - in den Händen des Fussballs - und nicht in den Händen einer einzelnen Person», hiess es in Richtung Infantinos. «Wir alle sind lediglich Verwalter, die einem Spiel dienen, das uns allen gehört.»