Concordia konnte im guten Börsenjahr und dank einer «erfreulichen» Rendite auf den Kapitalanlagen die Wertschwankungsrückstellungen weiter erhöhen. Dieser Posten ermögliche es, die Prämien auch in Zukunft unabhängig von den Entwicklungen an den Kapitalmärkten festzulegen, hiess es in der Mitteilung.