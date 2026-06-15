Die Concordia-Delegierten wählten die beiden am Samstag in den achtköpfigen Verwaltungsrat, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Sie ersetzen Eva Jaisli und Maurice Eglin, die nach je 16 Jahren wegen Erreichens der statutarischen Amtszeitgrenze aus dem Gremium ausscheiden.
Viglino-Caviezel ist promovierte Nachhaltigkeitsexpertin, Finanzspezialistin und Strategieberaterin. Sie hatte verschiedene Managementpositionen inne, unter anderem beim Medizinaltechnikunternehmen Hamilton und als CEO von Input Consulting. Zudem ist sie Gründerin von Student Impact sowie Verwaltungsratspräsidentin von Forma Futura.
Weber ist seit 2009 Mitglied der Geschäftsleitung der Suva und seit 2016 deren Vorsitzender. Vor seiner Zeit bei der Suva war er unter anderem beim Versicherungskonzern Zurich sowie in der Geschäftsleitung der Concordia tätig. Er hängt seinen Job dort im Februar 2027 an den Nagel.
Die Wahl der beiden neuen Verwaltungsratsmitglieder steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.
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(AWP)