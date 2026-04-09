Condor hat nach Angaben Gerbers ihren KfW-Kredit aus der Corona-Zeit in Höhe von 175 Millionen Euro vollständig und sechs Monate vor der Frist zurückgezahlt. Eine weitere Kredittranche entfällt auf Attestor, bevor zum 30. September die Eigentumsverhältnisse neu überprüft werden. Derzeit halten die Bundesrepublik und das Land Hessen über die SG Luftfahrtgesellschaft noch eine Minderheit von 49 Prozent an der Fluggesellschaft./ceb/DP/stw