Die Fluggesellschaft Condor streicht wegen des Kriegs im Nahen Osten mehrere Verbindungen aus ihrem Programm. Flüge zwischen Berlin sowie Stuttgart und Dubai würden bis einschliesslich 5. März ausgesetzt, teilte die Airline in Frankfurt mit. Verbindungen von und nach Sulaymaniyah (Irak) fänden zudem bis einschliesslich 3. März 2026 nicht statt.