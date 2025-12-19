Das Gericht kam zum Schluss, dass Conforama seine Kundinnen und Kunden nicht vorsätzlich mit falschen Rabatten getäuscht habe. Die Verwendung falscher Streichpreise - die den ursprünglichen Preis eines Produkts vor dem Rabatt anzeigen sollen - habe jedoch unrechtmässige Gewinne generiert. Diese rechtfertigten die Anordnung einer Ersatzforderung.