Die Gründer

Connie Kelly ist gebürtige Österreicherin, Ernährungswissenschaftlerin und Köchin mit rund zehn Jahren Erfahrung in der Lebensmittelindustrie. In ihrer heimischen Küche, also in Connie’s Kitchen, begann sie an Ketchup-Alternativen zu tüfteln: «Die Verwendung ganzer Fürchte und Gemüse, kein Zucker, keine Zusatzstoffe wie Aromen, Konservierungs- oder Verdickungsmittel und ausschliesslich natürliche Bio-Zutaten – das war mein Ziel», sagt sie. Rund ein Jahr lang probiert sie rund hundert Rezepte durch, lässt ihre beiden Söhne und deren Freunde am Mittagstisch probieren. «Als schliesslich neun von zehn Kindern gesagt haben, dass das Ketchup lecker schmeckt, war ich zufrieden», lacht die Gründerin. Gemeinsam mit Gregory Beardwell, der 17 Jahre Erfahrung im Aufbau von Lebensmittelmarken mitbringt, gründet sie im Februar 2018 eine GmbH in Hagendorn ZG. Unterstützt werden die beiden tatkräftig von ihren Partnern John und Suze.