Die Aktie von Constellation Energy erlebte zuletzt einen deutlichen Anstieg. Am Donnerstag stieg der Kurs auf 300.38 gegenüber dem Vortag, was einer Zunahme von 2.8% entspricht. Im bisherigen Jahresverlauf konnte die Aktie um 30.61% zulegen, und in den letzten 52 Wochen verzeichnete sie eine Steigerung von 36.58%. Diese Entwicklungen stehen im Einklang mit einem langfristigen Wachstumstrend, der in den letzten drei Jahren eine beeindruckende Wertsteigerung von 388.69% aufweist.