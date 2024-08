Angesichts der anhaltenden Spannungen im Roten Meer und der in der Folge gestiegenen Preise für Frachttransporte blickt die dänische Fracht-Reederei Moller-Maersk optimistischer auf das Gesamtjahr. Die Unterbrechungen in der Lieferketten würden mindestens bis Ende 2024 anhalten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Kopenhagen mit.