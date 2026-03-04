Die Gefahr durch iranische Raketen und Drohnen hatte die Handelsschifffahrt in der Meeresenge zuletzt beinahe zum Erliegen gebracht, nachdem die iranischen Revolutionsgarden entsprechende Drohungen ausgesprochen hatten. Seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran kam es bereits zu mehreren ähnlichen Vorfällen in der Region. US-Präsident Donald Trump kündigte an, die US-Marine werde Schiffe bei der Durchfahrt durch die Strasse von Hormus - falls erforderlich - eskortieren. Ob damit ähnliche Angriffe verhindert werden können, ist jedoch fraglich./cmy/DP/mis