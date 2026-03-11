Zuletzt wurden im Persischen Golf, der Strasse von Hormus und dem Golf von Oman immer wieder Schiffe von Geschossen getroffen. Die Gefahr durch iranische Raketen und Drohnen hat die Handelsschifffahrt in der Region seit Beginn der jüngsten Kampfhandlungen beinahe zum Erliegen gebracht. US-Präsident Donald Trump hat angeboten, Tanker von der US-Marine durch die Strasse von Hormus eskortieren lassen. Bis Dienstagmittag gab es laut US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt aber noch kein solches Geleit./jot/DP/stw