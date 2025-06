Die künftige Continental -Abspaltung Aumovio prüft wegen der US-Zölle eine Ausweitung der Produktion in den USA. Dafür könnte womöglich sogar ein gerade erst geschlossenes Bremsenwerk wiedereröffnen, sagte Aumovio-Chef Philipp von Hirschheydt anlässlich seines Kapitalmarkttages in Frankfurt. Neben der Ausweitung der Fertigung an verbliebenen beiden Standorten sei auch das Wiederhochfahren des im Januar geschlossenen Werks in Culpeper im US-Bundesstaat Virginia eine Option, die jetzt geprüft werde.