Der Continental -Konzern siedelt seine künftig eigenständige Autozuliefersparte in Frankfurt am Main an. Die Zentrale der neuen Gesellschaft soll bis Mitte 2025 am bisherigen Continental-Automotive-Standort in Frankfurt-Rödelheim entstehen, teilte das Unternehmen mit. Continental beschäftigt an dem Standort rund 4.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.