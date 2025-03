Der Continental-Konzern will seine Autozuliefersparte in diesem September an die Börse abspalten. Der Aufsichtsrat der Hannoveraner stimmte dem Plan am Mittwoch zu, wie das Dax-Unternehmen mitteilte. Für je zwei Conti-Aktien sollen die Anteilseigner eine neue Aktie des künftigen Automotive-Konzerns erhalten. Die Autozulieferung soll mit Barmitteln in Höhe von 1,5 Milliarden Euro ausgestattet werden, hinzu kommt eine revolvierende Kreditlinie von 2,5 Milliarden Euro.