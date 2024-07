Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental rechnet in diesem Jahr in Europa weiter mit einem schwierigen Geschäft in der Autozulieferung. Der Markt dürfte in Europa im Gesamtjahr eher am unteren Ende der eigenen Annahmen abschneiden - der chinesische Markt hingegen dürfte der Haupttreiber für Wachstum sein, hiess es am Mittwochabend in einer Analystenkonferenz laut einer Zusammenfassung von Conti.