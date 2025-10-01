Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental geht für das abgelaufene dritte Quartal von einem Abschneiden im Rahmen der eigenen Prognose aus. Im wichtigen Reifengeschäft sollte sich der Umsatz auf dem Vorjahresniveau bewegen und die operative Marge komfortabel in der Bandbreite des Jahresausblicks, hiess es am Mittwoch in einer vom Konzern veröffentlichten Unterlage für ein Briefing von Analysten. Die Marge sollte dabei leicht zum unteren Ende der Spanne von 12,5 bis 14,0 Prozent tendieren, hiess es weiter. Die rückwirkend auf 15 Prozent festgezurrten US-Einfuhrzölle seien gegenüber den zwischenzeitlich höheren Abgaben hilfreich. Die für das zweite Halbjahr erwartete Erleichterung komme aber vor allem im Schlussquartal zum Tragen.