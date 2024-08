Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental rechnet in einem schwächeren Umfeld in diesem Jahr mit weniger Umsatz als bisher. Weil Conti nun vor allem in Europa von einer geringeren Autoproduktion der Hersteller ausgeht und auch die Marktentwicklung im nordamerikanischen Reifenersatzgeschäft schwächer verläuft, stutzte Konzernchef Nikolai Setzer die Umsatzerwartung auf 40 bis 42,5 Milliarden Euro, wie die Hannoveraner am Mittwoch mitteilten. Bisher waren 41 bis 44 Milliarden Euro anvisiert. Bei der operativen Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Sonderposten bleibt Conti bei der bisherigen Zielspanne. In der Autozulieferung allein allerdings haben sich die Aussichten für den operativen Gewinn etwas eingetrübt. Der Konzern hatte am Montag angekündigt, das Autozuliefergeschäft über einen Spin-Off an der Börse abspalten zu wollen.