Grund für die Anpassung sind vor allem die Zölle in den USA und der gestiegene Euro-Kurs, der Conti das Geschäft im Ausland erschwert. Als Reaktion prüft der vor der Aufspaltung stehende Autozulieferer und Reifenhersteller nun auch einen Ausbau der Produktion in den bestehenden drei US-Reifenwerken. «Wir werden so viel lokalisieren, wie wir können», sagte Konzernchef Nikolai Setzer. «Die Werke, die wir haben, werden wir jetzt weiter hochfahren.»