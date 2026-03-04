Der Reifenhersteller und Kunststofftechnikkonzern Continental setzt in diesem Jahr trotz eines schwierigen Umfelds auf ein besseres Ergebnis im Tagesgeschäft. Eigene Massnahmen dürften greifen, aber auch sinkende Rohstoffpreise sowie ein Anspringen der Konjunktur bei den Industriekunden im zweiten Halbjahr sollten dazu beitragen, sagte Finanzchef Roland Welzbacher am Mittwoch laut Mitteilung. Risiken aus dem Nahost-Krieg hat das Management dabei jedoch noch nicht einbezogen. Trotz eines Nettoverlusts im vergangenen Jahr soll die Dividende steigen. Die Aktie fiel am Mittwoch auf die Nachrichten allerdings zunächst, erholte sich dann aber wieder.