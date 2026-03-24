Vereinbart wurde das mit sechs ehemaligen Vorständen, darunter die früheren Vorstandschefs Elmar Degenhart, Karl-Thomas Neumann und Manfred Wennemer. Continental hatte den Angaben zufolge von ihnen Schadenersatz wegen des Dieselskandals geltend gemacht. Dafür stehe nun die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung ein, die Conti für seine Führungskräfte abgeschlossen hatte. Eigenanteile einzelner Manager sind den Angaben zufolge nicht vorgesehen.