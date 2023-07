Ziel sei es, möglichst viele der Arbeitsplätze zu erhalten, kündigte Personalvorständin Ariane Reinhardt an. "Es ist unsere feste Absicht, möglichst viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Arbeit in Arbeit zu bringen, also den nahtlosen Übergang in eine neue Beschäftigung innerhalb von Continental oder auf dem externen Arbeitsmarkt zu ermöglichen." Hierzu sei man bereits mit Firmen in der Region im Gespräch. Zudem suche man nach Fremdfirmen, die sich am Standort ansiedeln könnten.