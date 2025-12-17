Setzer hatte fünf Jahre lang an der Spitze des Dax-Konzerns gestanden, insgesamt 16 Jahre lang gehörte er dem Vorstand an. «Mit der Staffelübergabe bündeln wir nun die Verantwortung für das Reifengeschäft, die Neuaufstellung und die verbleibenden Aufgaben der Konzernfunktionen in einer Hand», sagte Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle. Kötz kam 1996 zu Continental. Seit 2019 gehört der heute 55-Jährige dem Vorstand an./fjo/DP/stw