Die Autozulieferer Continental hat einen Nachfolger für Finanzvorstand Olaf Schick gefunden. Der 55-jährige Roland Welzbacher werde zum 1. August in den Vorstand berufen und auf Schick folgen, der im Dezember um seine vorzeitige Vertragsauflösung gebeten habe, teilte der Dax-Konzern am Freitag mit. Nach einer gemeinsamen Übergangszeit werde Welzbacher die Funktion als Finanzvorstand am 1. Oktober übernehmen.