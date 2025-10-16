Im wichtigen Reifengeschäft lag der Umsatz im dritten Quartal bei 3,5 Milliarden Euro und traf damit die Erwartungen. Die bereinigte Ebit-Marge dürfte mit rund 14,3 Prozent aber klar über der Markterwartung von 13 Prozent liegen. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich insbesondere der Preis/Mix-Effekt deutlich positiv entwickelt, hiess es zur Begründung. So seien negative Einflüsse aus niedrigeren Volumen, Wechselkurseffekten und Zollbelastungen nahezu komplett kompensiert worden. Zudem sei das Winterreifengeschäft gut angelaufen und die Fixkosten seien niedriger.
Auch bei ContiTech lag der Umsatz mit rund 1,5 Milliarden Euro im Rahmen der Erwartungen. Die bereinigte Ebit-Marge lag aber mit rund 6,6 Prozent klar über den Erwartungen. Transformationsbedingte Einmaleffekte sowie die vor dem Hintergrund der anhaltend schwachen Industrienachfrage ergriffenen Massnahmen führten zu einem Ergebnis deutlich über Vorjahresniveau, hiess es. Im September hatte der Konzern das Autozuliefergeschäft namens Aumovio abgespalten./jha/he
(AWP)