Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental hat im dritten Quartal profitabler gewirtschaftet als am Markt erwartet. Bei einem Umsatz von rund 5,0 Milliarden Euro habe die operative Marge bezogen auf den bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) bei 11,4 Prozent gelegen, teilte der Dax -Konzern am Donnerstagabend mit. Am Markt sei im Schnitt nur eine Marge von 9,5 Prozent erwartet worden. Auch der Umsatz liege leicht über den Erwartungen der Analysten, hiess es weiter. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte der Konzern. Auf der Handelsplattform Tradegate legte die Aktie im nachbörslichen Geschäft um gut zwei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu.