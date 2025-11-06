Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental hat im dritten Quartal unter anderem wegen des Spin-Offs der ehemaligen Autozuliefersparte Aumovio wie erwartet rote Zahlen erwirtschaftet. Die Abspaltung von Aumovio sowie der Verkauf eines Teils des Kunststofftechnikgeschäfts sorgten zusammen für Sonderbelastungen vor Zinsen und Steuern in Höhe von 1,1 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das hatten die Hannoveraner auch bereits so in Aussicht gestellt. Unter dem Strich stand so ein Verlust von 756 Millionen Euro. In den entsprechenden drei Monaten des Vorjahres war es noch ein Gewinn von 486 Millionen Euro gewesen. Die nicht zahlungswirksamen Sondereffekte sollen bei der Festlegung der Dividende unberücksichtigt bleiben.