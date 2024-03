Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental nimmt sich nach deutlichen Verbesserungen im abgelaufenen Jahr in der schwächelnden Autozulieferung mehr vor. Vor Sondereffekten sowie Zinsen und Steuern soll die Gewinnmarge in der Sparte in diesem Jahr auf zwischen rund 3,0 und 4,0 Prozent steigen, wie die Hannoveraner am Donnerstag mitteilten. Analysten hatten bisher mit einem Wert am unteren Ende der Bandbreite gerechnet. In dem seit langem kriselnden Geschäft hat das Management den Rotstift angesetzt und will Tausende Stellen streichen. Nach leicht roten Zahlen 2022 erwirtschaftete Conti in dem Bereich im vergangenen Jahr erstmals seit 2019 wieder einen Gewinn im Tagesgeschäft, vom Umsatz blieben 1,9 Prozent als operativer Gewinn hängen. Vorgenommen hatte sich der Konzern rund 2 bis 3 Prozent.

07.03.2024 07:33