Die Continental AG hat im dritten Quartal von einem gut angelaufenen Geschäft mit Winterreifen profitiert. Auch gaben höhere Preise und niedrigere Kosten dem Reifenhersteller Rückenwind. Damit wirtschaftete der Konzern insgesamt profitabler als am Markt gedacht, im Reifengeschäft übertrumpfte Conti gar die eigenen Erwartungen. Und auch die zum Verkauf bestimmte Kunststofftechniksparte schnitt mit einer deutlich höheren Marge ab, als ihr Analysten zugetraut hatten. Das Management um Konzernchef Nikolai Setzer bestätigte zudem die Jahresziele. Die Börse zeigte sich erfreut, die Aktie kletterte am Freitagmorgen kräftig.