Continental ist im dritten Quartal wegen Sondereffekten des Konzernumbaus wie erwartet in die roten Zahlen gerutscht. Die Abspaltung von Aumovio sowie der Verkauf eines Teils des Kunststofftechnikgeschäfts sorgten für Sonderbelastungen vor Zinsen und Steuern von 1,1 Milliarden Euro, wie das Dax -Unternehmen mitteilte. Unter dem Strich stand so ein Verlust von 756 Millionen Euro. Zahlen zum Verlauf im Tagesgeschäft hatte Conti bereits vor Wochen vorgelegt. Die im Dax notierte Aktie trat am Donnerstag auf der Stelle.