Die Autozulieferung ist seit Langem das Sorgenkind im Konzern. Chef Setzer will das Geschäft mit rund 7.150 Stellenstreichungen in Verwaltung sowie Forschung und Entwicklung auf Rendite trimmen. Er plant die Abspaltung der Sparte an der Börse, die Prüfungen laufen noch. «Automotive ist auf einem guten Weg, die Voraussetzungen für den in Untersuchung befindlichen Spin-off bis Ende 2025 zu erfüllen», zeigte sich Setzer aber zuversichtlich. «Die von uns beschlossenen und konsequent umgesetzten Massnahmen zur Ergebnisverbesserung wirken.»