Auch abseits der Russland-Geschäfte strickt Conti weiter am Portfolio. Im Juli gab das Unternehmen bekannt, die Aktivitäten im niedersächsischen Werk in Gifhorn bis Ende 2027 schrittweise einzustellen. Inzwischen ist Conti in Verhandlungen mit dem Heizungsbauer Stiebel Eltron in Gesprächen, der in Gifhorn den Bau von Wärmepumpenteilen plant./men/jsl/mis