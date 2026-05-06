«Operativ sind wir gut in das Jahr gestartet», sagte Vorstandschef Christian Kötz laut Mitteilung. «Im Vergleich zum Vorjahresquartal haben wir unsere Profitabilität sowohl bei Tires als auch bei ContiTech gesteigert. Das verleiht uns Aufwind.» Seinen Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte er. «Gleichzeitig führen die geopolitischen Entwicklungen zu erhöhter Unsicherheit bei den Verbrauchern und für die Wirtschaft insgesamt. Deshalb arbeiten wir weiter hart daran, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.»/fjo/men