Der Autozulieferer Continental hat einen Käufer für sein Geschäft mit Schlauchleitungen für Autos gefunden. Neuer Eigentümer des Bereichs mit dem Kürzel OESL (Original Equipment Solutions) werde die privat geführte US-Industrieholding Regent, teilte der Dax -Konzern am Mittwochabend in Hannover mit. Über den Kaufpreis hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Die Kartellbehörden müssen dem Deal noch zustimmen.