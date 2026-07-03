Vorstand und Aufsichtsrat der Continental hätten dem Abschluss eines Kaufvertrages auf Basis einer Unternehmensbewertung von 4 Milliarden Euro zugestimmt. Hinzu kämen mögliche erfolgsabhängige Komponenten in Höhe von bis zu 250 Millionen Euro in den kommenden Jahren. Eine bindende Vereinbarung über den Verkauf wurde den Angaben zufolge noch nicht abgeschlossen.