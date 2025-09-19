Reitzle war 16 Jahre lang im Aufsichtsrat der Hannoveraner, er hat die derzeit laufende Aufspaltung des Konzerns angestossen. Zuvor hatte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» über den Wechsel an der Spitze des Gremiums berichtet.
Am Vortag hat Conti seine Autozuliefersparte unter dem Namen Aumovio über einen reinen Spin-Off an der Börse abgespalten, die Kunststofftechniksparte soll im kommenden Jahr verkauft werden.
Reitzles Amtszeit ende planmässig mit der Aktionärsversammlung am 30. April 2026, hiess es. Die deutsch-französische Managerin Soussan bringt den Angaben zufolge über 25 Jahre Erfahrung in der Automobil- und Transportbranche mit, unter anderem bei der Siemens Zugsparte Siemens Mobility und auch bei Conti selbst. Soussan war 2021 ein halbes Jahr Chefin des Zürcher Schliesstechnikkonzerns Dormakaba. Zuletzt war sie Chefin des französischen Entsorgungskonzerns Suez./men/jha/
