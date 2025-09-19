Reitzles Amtszeit ende planmässig mit der Aktionärsversammlung am 30. April 2026, hiess es. Die deutsch-französische Managerin Soussan bringt den Angaben zufolge über 25 Jahre Erfahrung in der Automobil- und Transportbranche mit, unter anderem bei der Siemens Zugsparte Siemens Mobility und auch bei Conti selbst. Soussan war 2021 ein halbes Jahr Chefin des Zürcher Schliesstechnikkonzerns Dormakaba. Zuletzt war sie Chefin des französischen Entsorgungskonzerns Suez./men/jha/