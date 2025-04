Der Reifenhersteller Continental will auch nach seiner Aufspaltung in Niedersachsen bleiben. «Die Konzernzentrale von Continental wird weiterhin am Continental Plaza 1 in Hannover sein», sagte Vorstandschef Nikolai Setzer auf der Hauptversammlung. Erst im Dezember 2023 wurde die neue Unternehmenszentrale eröffnet. Conti hatte mehr als 100 Millionen Euro in den Neubau investiert.