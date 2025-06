An der Börse schwankte die Continental-Aktie nach den Nachrichten zwischen Gewinnen und Verlusten. Am frühen Nachmittag notierte das Papier zuletzt rund 0,9 Prozent tiefer, zeitweise war es um mehr als zwei Prozent abgerutscht, aber auch um fast drei Prozent geklettert. Auf Jahressicht steht aber immer noch ein Plus von gut 13 Prozent zu Buche. Bernstein-Analyst Harry Martin bemerkte, auch die mittelfristigen Ziele der Rest-Conti seien wenig erquicklich.