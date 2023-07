Der Umsatz im Gesamtkonzern lag den Angaben zufolge in den Monaten April bis Juni bei 10,4 Milliarden Euro und damit in etwa auf Höhe der Erwartungen. Insgesamt erwirtschaftete Conti vor allem dank der starken Reifengeschäfte im Konzern eine um Sondereffekte bereinigte operative Marge von 4,8 Prozent - rund einen Prozentpunkt schwächer als von Experten geschätzt. Angaben zum Nettogewinn machte Conti zunächst nicht. Den Halbjahresbericht mit den detaillierten Zahlen legt Conti am 9. August vor./men/he