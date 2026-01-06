Trotz der unterdurchschnittlichen Entwicklung der Fachformate will Coop im Gestensatz zur Konkurrentin Migros die Geschäfte nicht loswerden. «Es gibt keine Pläne für Umstrukturierungen oder Verkäufe», sagte die Coop-Sprecherin. Die Non-Food-Formate entwickelten sich alle über dem Markt und würden Marktanteile gewinnen. «Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, insbesondere bei Interdiscount, Coop Vitality, Coop City und Jumbo.»