«Es werden auch keine Produkte anderer Eigenmarken neu in die Eigenmarke Coop verschoben», sagte der Sprecher weiter. Das Sortiment werde nicht angepasst. Es handle sich lediglich um eine Anpassung des Namens sowie der Verpackungen. Die Produkte seien für die Kunden auch weiterhin problemlos zu finden, da sie am gleichen Ort im Regal stünden.