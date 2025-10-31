Stucker, derzeit stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung, ist seit 26 Jahren im Unternehmen und bleibt bis zu seiner Pension im April 2027 für strategische Projekte tätig. Hintermann, derzeit Leiter der Direktion Logistik & Produktion, wird in seiner neuen Funktion ebenfalls den stellvertretenden Vorsitz der Geschäftsleitung übernehmen. Er realisierte den Angaben zufolge mehrere Grossprojekte wie beispielsweise den Um- und Ausbau des Logistikstandorts Schafisheim mit der grössten Bäckerei der Schweiz.