Stucker, derzeit stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung, ist seit 26 Jahren im Unternehmen und bleibt bis zu seiner Pension im April 2027 für strategische Projekte tätig. Hintermann, derzeit Leiter der Direktion Logistik & Produktion, wird in seiner neuen Funktion ebenfalls den stellvertretenden Vorsitz der Geschäftsleitung übernehmen. Er realisierte den Angaben zufolge mehrere Grossprojekte wie beispielsweise den Um- und Ausbau des Logistikstandorts Schafisheim mit der grössten Bäckerei der Schweiz.
Hintermanns bisherige Position übernimmt Philipp Wegmüller, der seit 2009 bei Coop arbeitet und als Geschäftsführer von Railcare den Gütertransport auf die Schiene ausbaute. Der Verwaltungsrat betonte, der Wechsel sichere Kontinuität. Er soll zudem den weiteren Erfolg der Coop-Handelsformate stützen.
to/jb
(AWP)