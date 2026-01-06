Getragen wurde das Wachstum von Zuwächsen in mehreren Geschäftsbereichen. Die Coop-Supermärkte inklusive Onlineplattform Coop.ch erhöhten den Nettoerlös um 2,6 Prozent auf 12,4 Milliarden Franken, wobei der Onlinehandel um gut zehn Prozent zulegte. Die Fachformate mit Marken wie Interdiscount, Jumbo und Update Fitness dagegen legten zwar ebenfalls zu, allerdings weniger stark: Deren Zuwachs lag bei 1,7 Prozent. Dies bedeutet allerdings ebenfalls weitere Marktanteilsgewinne.