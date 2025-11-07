An dem neuen System in Zürich hat Coop eineinhalb Jahre getüftelt. In Genf hat sich der regionale Gütertransport auf der Schiene aber bereits seit 2013 etabliert. Grund dafür ist unter anderem, dass die Autobahn zwischen Lausanne und Genf besonders staureich ist. Aber auch im Tessin, im Jura und im Oberwallis kommen Güterzüge zum Einsatz.