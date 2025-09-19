Am Vogesenplatz im St. Johann zieht die Post zudem Anfang 2026 vom ersten Stock des Voltacenters in den Coop Supermarkt im Erdgeschoss. Das Angebot der Posttheke im Coop umfasse die täglichen Postgeschäfte rund um die Aufgabe und Abholung von Briefen und Paketen sowie den Zahlungsverkehr, heisst es weiter.